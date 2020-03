Foi frente ao Gimnasia La Plata, treinado por Diego Maradona, que o Boca Juniors se sagrou campeão este sábado campeão argentino.

Maradona, uma das lendas do Boca Juniors, regressou à La Bombonera como treinador, mas sentado no banco adversário, o que não impediu que lhe fosse feita uma homenagem antes do encontro, organizada pelos responsáveis xeneizes.

A receção foi tão calorosa, que Carlos Tévez até saudou El Pibe com um beijo na boca. Como viria a ser Tévez o autor do golo que deu o título, há já quem diga que o beijo deu sorte.

Veja as imagens do beijo e da homenagem a Maradona nos vídeos abaixo: