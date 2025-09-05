Lionel Messi fez do provável último jogo pela Albiceleste em solo argentino uma celebração de todo o seu talento, intacto aos 38 anos, que os dois golos apontados à Venezuela tornaram a exaltar.

Em pleno Monumental, em Buenos Aires, Messi subiu ao relvado na companhia dos três filhos e não conseguiu evitar as lágrimas, perante os gritos de júbilo do público argentino, que ali presenciava mais um capítulo importante na história do oito vezes vencedor da Bola de Ouro, um recorde absoluto.

Com Nico Otamendi, defesa do Benfica, a tempo inteiro, a Argentina cumpriu a missão frente à Venezuela, vencendo por 3-0. O resultado foi aberto e fechado por Messi, com Thiago Almada a marcar, de cabeça, pelo meio.

«Poder terminar desta maneira, aqui, a festejar com o meu povo, foi o que sempre sonhei. Durante muitos anos, disseram muitas coisas, mas fico com tudo de bom que fizemos. Está claro que hoje seria o último jogo oficial aqui. Dia a dia, procuro sentir-me bem e, sobretudo, ser sincero comigo mesmo. Se me sinto bem, desfruto. Se me sinto mal, prefiro não estar», comentou Lionel Messi, após o encontro.

Sobre o futuro, o internacional argentino encara-o «jogo a jogo». «Vou terminar a temporada e, depois, vejo como me sinto. Tenho de acabar o campeonato da MLS, espero que com o título de campeão», disse o jogador do Inter Miami, considerando ainda como «o mais lógico» que o Campeonato do Mundo de 2026 seja o último da carreira.

Vencedora destacada da fase de qualificação sul-americana para o Mundial do próximo ano, com 38 pontos, à Argentina resta a visita ao Equador, na madrugada da próxima quinta-feira, na última jornada da série.