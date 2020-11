Uma televisão argentina que estava a acompanhar em direto o funeral de Diego Maradona acabou por captar, sem querer, uma situação que acabou por tornar-se viral nas redes sociais nas últimas horas.

Aconteceu na cidade de Paraná, Entre Ríos, quando o Canal 11, com as imagens do funeral em segundo plano, recolhia testemunhos sobre a despedida do antigo jogador.

O jornalista tinha acabado de falar com um dono de um quiosque, quando a câmara se desviou para as capas dos jornais. Foi nesse momento que passou um larápio que pegou num jornal com «El Pibe» na capa, dobrou-o, colocou-o discretamente debaixo da camisola e saiu de «fininho», sem pagar, como se ninguém estivesse a ver.

O câmara apercebeu-se do momento e acompanhou o larápio, tudo isto, em pleno direto no Canal 11.