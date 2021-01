O antigo futebolista argentino Gabriel Milito é o novo treinador do Argentinos Juniors, confirmou esta terça-feira o clube, num contrato válido até 31 de dezembro de 2023.

Gabriel Milito, irmão do também ex-jogador Diego Milito, assume o comando técnico daquele que foi o primeiro clube de Diego Armando Maradona enquanto jogador.

Será o quarto clube de Milito como treinador, depois do Estudiantes, do Independiente e do O’Higgins (Chile). Como jogador, só representou o Independiente na Argentina e, na Europa, o Saragoça e o Barcelona.