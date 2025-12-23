Ángel Di Maria foi eleito o futebolista do ano na Argentina, na Gala dos Prémios Olímpia, atribuídos anualmente de acordo com votações de jornalistas locais.

O atual jogador do Rosario Central, que deixou o Benfica no final da última temporada, superou a concorrência de Lautaro Martínez (Inter) e Leandro Paredes (Boca Juniors) na categoria de Olímpia de Prata.

La noche de Ángel Di María en los Premios Olimpia: Olimpia de Plata y reconocimiento a la Selección Argentina junto a Claudio “Chiqui” Tapia 🇦🇷✨🏆 pic.twitter.com/6pJFvr0AI7 — Rosario Central (@RosarioCentral) December 23, 2025

O internacional argentino, de 37 anos, marcou sete golos nos 16 jogos que disputou pelo Rosario Central, que este ano se sagrou campeão argentino na secretaria, numa decisão polémica tomada pela Federação Argentina de Futebol.

Da extensa lista de premiados, destaque a Olímpia de Ouro atribuída ao piloto Agustín Canapino, enquanto o malogrado Diego Armando Maradona, falecido em 2020, foi galardoado com a Olímpia Infinita.