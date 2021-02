Vinte e quatro horas depois de ter anunciado a saída de Cuca, logo após o empate com o Fluminense (1-1), o Santos recorreu esta segunda-feira às redes sociais para anunciar o argentino Ariel Holan como o novo treinador da equipa paulista.

O técnico argentino, de 60 anos, tinha rescindido com os chilenos da Universidad Católica e estava livre desde a passada quinta-feira, tendo chegado a acordo para assinar um contrato válido até 2023.

«Estou muito feliz por dirigir o Santos, um clube com tantos craques, como Pelé e Neymar. Será um desafio participar de uma das ligas mais equilibradas do mundo, mas confio plenamente que vamos entregar um bom resultado para os adeptos, com mentalidade ofensiva, e que os jogadores mais novos serão aproveitados com os mais experientes. Sei que é uma responsabilidade muito grande, mas estou animado», disse Holan em declarações publicadas no site oficial do Santos.

O novo treinador vai começar a preparar a próxima temporada, mas não vai comandar a equipa na última jornada do Brasileirão. Na próxima quinta-feira, frente ao Bahia, a equipa será orientada pelo adjunto Marcelo Fernandes.