O futebolista polaco da Juventus, Arkadiusz Milik, que tinha regressado aos relvados depois de quase dois anos afastado da competição, sofreu outra lesão muscular e deve falhar o resto da época 2025/26, anunciou o clube italiano, esta quarta-feira.

«Após uma lesão muscular sofrida durante o treino de ontem [ndr: terça-feira], Milik foi submetido a exames radiológicos esta manhã. Os exames revelaram uma rotura de grau moderado no músculo bíceps femoral da coxa direita», informou a Juventus, em comunicado.

Milik, de 32 anos, sofrera uma rotura do menisco no joelho esquerdo a 7 de junho de 2024, durante um particular entre a Polónia e a Ucrânia, que o manteve afastado dos relvados durante mais de 550 dias. Falhou o Euro 2024 e toda a temporada 2024/25.

Depois de não competir oficialmente pela Juventus desde maio de 2024, Milik voltou a ser utilizado no empate caseiro ante o Sassuolo a 21 de março (1-1) e a vitória ante o Génova, por 2-0, a 6 de abril, somando um total de 36 minutos.

Milik ingressou na Juventus em agosto de 2022 proveniente do Marselha.