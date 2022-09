A Arménia anunciou esta quinta-feira que o treinador espanhol Joaquin Caparrós deixou de ser o selecionador do país, terminada a fase de grupos da Liga das Nações, apenas com três pontos somados no Grupo 1 da Liga B.

A Arménia até estreou-se na fase de grupos com uma vitória, em casa, diante da República da Irlanda (1-0), mas depois somou cinco desaires consecutivos, num grupo que contou ainda com a Escócia e a Ucrânia, não conseguindo evitar a despromoção à Liga C.