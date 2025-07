David Sualehe é jogador do Noah FC, anunciou esta terça-feira o clube da Arménia.

«Estamos a reforçar a nossa defesa antes da fase de qualificação da Liga dos Campeões. O lateral-esquerdo português David Sualehe juntou-se à nossa equipa», pode ler-se no comunicado oficial do clube.

De saída do campeão esloveno Olimpija Ljubljana, ao fim de três temporadas, o português de 28 anos junta-se à equipa dos compatriotas Gonçalo Silva, Gregório Gregório, Bruno Almeida e Hélder Ferreira.

Com formação no FC Porto, o defesa esquerdo já representou o Sporting B, V. Guimarães B, Farense, P- Ferreira e Académica. Agora prepara-se para a segunda aventura no estrangeiro.

