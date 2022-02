O Arminia Bielefeld, onde joga o português Guilherme Ramos, perdeu este domingo na deslocação ao Hoffenheim, por 2-0, no jogo que encerrou a 22.ª jornada da Bundesliga, o principal campeonato alemão.

Os golos da partida foram apontados por Benjamin Hubner e por Georginio Rutter, respetivamente aos 22 e aos 51 minutos de jogo.

Guilherme Ramos entrou no encontro aos 57 minutos, já com o 2-0 final no marcador.

Com este resultado, o Arminia é 15.º classificado, com 22 pontos, os mesmos do 16.º, o Augsburgo, equipa que está no lugar de play-off de descida. A vantagem do Arminia para a zona de descida direta é de quatro pontos, isto porque o Estugarda é 17.º, com 18 pontos. O Greuther Fürth é último, com 13 pontos. Já o Hoffenheim é quinto, com 34, os mesmos de três adversários que estão no quarto (Leipzig), sexto (Friburgo) e sétimo (Union Berlim) lugares.

