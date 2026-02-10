Arne Slot, treinador do Liverpool, afirma que esta temporada tem sido a mais difícil que já teve como treinador. Isto, uma época depois de se sagrar como campeão.

A derrota frente ao Manchester City no domingo passado deixa os 'Reds' em sexto lugar na tabela, quatro pontos atrás do Chelsea, e pouco acima do Brentford. Porém, as exibições e os resultados inconstantes levaram a muitos pedidos de demissão direcionados a Slot.

«Época mais dura como treinador? De longe. Em todas as outras épocas que treinei, só houve aspectos positivos. Acho que nunca perdi dois jogos seguidos [até agora]. É uma exceção para mim, não estou habituado a isso», afirmou, em antevisão ao Sunderland, jogo para a Premier League.

«Acho que não sentimos que perdemos apenas dois dos últimos 17 jogos. Um empate parece uma derrota. Os jogadores sabem o que significam os padrões do Liverpool e não estamos a jogar de acordo com esses padrões. Eles sentem essa decepção», continuou.

Slot substituiu Klopp como técnico do 'Reds' em junho de 2024 e levou o clube a um recorde de 20 títulos da primeira divisão na sua primeira temporada ao comando da equipa. Antes disso, treinou o AZ e o Feyenoord.