Apontado como o sucessor de Klopp no Liverpool, o treinador neerlandês Arne Slot admitiu esta quinta-feira, em declarações à ESPN, que gostaria de se transferir para os reds.

«Parece-me claro que gostaria de trabalhar lá. Os clubes estão em negociação, por isso ainda estou à espera. Temos que esperar até que um acordo seja alcançado, mas tenho plena confiança nisso», referiu o atual treinador do Feyenoord, antes do jogo com o Go Ahead Eagles.

Como treinador principal já orientou o AZ Alkmaar e o Feyenoord, com este último venceu um campeonato e uma Taça dos Países Baixos.

De recordar que Ruben Amorim também já foi apontado ao Liverpool, mas Arne Slot deverá ser mesmo quem vai ocupar o cargo, depois de ter confirmado negociações, apesar de não estar nada confirmado até ao momento. O lugar de treinador principal dos reds vai ficar livre a partir da próxima temporada, isto depois de Klopp ter anunciado a saída do clube inglês.

O próprio capitão do Liverpool, Virgil van Dijk. já demonstrou algum agrado na contratação do compatriota, que é «um dos melhores treinadores neerlandeses neste momento».