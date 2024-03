Na véspera do jogo com o FC Porto, da segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, o médio Mohamed Elneny publicou imagens, na rede social X, do momento em que inaugurou a sala de oração para os jogadores no estádio do Arsenal.

«Estou muito orgulhoso de ter inaugurado a sala de oração para jogadores no Emirates», escreveu o jogador egípcio.

«Ter este espaço para contemplar e rezar mudará a vida dos futuros jogadores do Arsenal. Sou muito grato à equipa e a todos os envolvidos para que isto acontecesse», referiu ainda.

A inauguração do espaço, refira-se, aconteceu na sexta-feira, mas só agora foi revelada por Elneny.

