Depois de quatro triunfos consecutivos, o Arsenal perdeu na deslocação ao St. James Park (2-0) e comprometeu as aspirações de chegar à Champions, algo que o Chelsea já conseguiu graças a este desaire dos gunners.

Nuno Tavares foi titular na lateral esquerda, ao passo que Cédric entrou ainda no decorrer do primeiro tempo, para o lugar de Tomiyasu, aos 39 minutos.

O Newcastle colocou-se a vencer após uma infelicidade de Ben White, que colocou a bola na própria baliza quando tentava cortar um cruzamento (55m). A cinco minutos dos 90, o brasileiro Bruno Guimarães fixou o placar final.

O conjunto de Mikel Arteta cai para o quinto lugar, em zona de apuramento para a Liga Europa, com 66 pontos, menos dois do que o Tottenham, que venceu o Burnley nesta jornada (1-0) e é quarto. Este resultado permite, então, que o Chelsea garanta a presença na Liga dos Campeões em 2022/23, já que segue no terceiro lugar, com 70 pontos e, na pior das hipóteses poderá cair para quarto na derradeira jornada.