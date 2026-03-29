O defesa Piero Hincapié foi dispensado este domingo da seleção do Equador devido a questões físicas, aumentando as dores de cabeça no Arsenal, treinado por Mikel Arteta, quando falta semana e meia para a visita a Alvalade, para defrontar o Sporting na primeira mão dos quartos de final da Liga dos Campeões.

Denil Castillo, médio do Midtjylland, da Dinamarca, também foi dispensado este domingo.

«A Federação Equatoriana de Futebol informa que os jogadores Piero Hincapié e Denil Castillo foram submetidos a exames médicos e imagiologia e, com base na avaliação realizada, ambos foram dispensados da convocatória. Os resultados foram submetidos imediatamente aos seus clubes, nos quais vão iniciar os respetivos processos de recuperação», nota a federação equatoriana, em comunicado.

No sábado, os também futebolistas do Arsenal, Bukayo Saka e Declan Rice, foram dispensados da seleção de Inglaterra para «avaliação médica», juntando-se a Noni Madueke, colega de clube e seleção, que saiu com queixas do empate ante o Uruguai na sexta-feira. Foram três dos oito atletas dispensados no elenco inglês.

Além destes quatro jogadores, Eberechi Eze, William Saliba, Gabriel, Leandro Trossard e Jurrien Timber também já tinham sido dispensados das respetivas seleções antes do arranque desta janela internacional, todos por questões físicas.

A juntar a estes nove nomes, Mikel Merino e Martin Odegaard continuam a recuperar das respetivas lesões no clube.