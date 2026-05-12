Ben White falha o resto da temporada e tem Mundial em risco
Arsenal com baixa na defesa
Ben White vai desfalcar o Arsenal, pelo menos até ao início da próxima época, anunciou o clube londrino no site oficial, esta terça-feira.
O defesa inglês saiu lesionado na última partida do campeonato, ante o West Ham, e após avaliação da equipa médica dos «gunners», o pior cenário confirma-se: lesão no ligamento do joelho direito.
Ben White falha assim o que resta desta temporada e, possivelmente, o Mundial deste verão.
Este é o quarto problema físico do inglês de 28 anos esta época, ele que até ao momento soma um golo e duas assistências em 30 jogos.
Medical update: Ben White— Arsenal (@Arsenal) May 12, 2026
