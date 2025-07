O avançado do Arsenal, Ethan Nwaneri, publicou nas últimas horas uma sequência de fotografias e, numa delas, surge a treinar com uma camisola… do Sporting.

Numa altura em está em cima da mesa a possibilidade de Sporting e Arsenal fazerem negócio para a transferência do avançado sueco Viktor Gyökeres para os ingleses, rapidamente surgiram alguns comentários de seguidores de Nwaneri. «Camisola do Sporting? Gyökeres confirmado», pode ler-se, em mais do que um comentário.

Nwaneri, de 18 anos, destacou-se já na equipa principal do Arsenal em 2024/25, fazendo 37 jogos, nove golos e duas assistências.