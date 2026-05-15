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Há 2h e 2min
FOTOS: Arsenal apresenta equipamento para a temporada 2026/27
Destaque vai para a gola da nova camisola do emblema londrino
AL
Destaque vai para a gola da nova camisola do emblema londrino
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O Arsenal apresentou, esta sexta-feira, o novo equipamento para a temporada 2026/27.
O destaque da nova camisola do emblema londrino vai para a gola vermelha, inspirada nos telhados das casas da capital inglesa.
As riscas vermelhas e pretas nas mangas são, também, outro pormenor a salientar do equipamento do Arsenal para a próxima temporada.
Veja a galeria associada e confira a nova camisola dos Gunners.
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