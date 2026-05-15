O Arsenal apresentou, esta sexta-feira, o novo equipamento para a temporada 2026/27.

O destaque da nova camisola do emblema londrino vai para a gola vermelha, inspirada nos telhados das casas da capital inglesa.

As riscas vermelhas e pretas nas mangas são, também, outro pormenor a salientar do equipamento do Arsenal para a próxima temporada.

Veja a galeria associada e confira a nova camisola dos Gunners.