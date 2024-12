Gabriel Magalhães surpreendeu em Alvalade ao festejar o golo que marcou com uma celebração muito semelhante à de Viktor Gyökeres e, no jogo seguinte, com o West Ham, voltou a marcar e repetiu o gesto. Contudo, ao contrário do que se poderia pensar, o brasileiro não estava a imitar o sueco do Sporting, até porque o festejo do central junta as mãos numa zona superior do rosto.

Já esta terça-feira, Gabriel mudou a foto de perfil da rede social Instagram e deu a entender que o novo festejo é inspirado em Batman, curiosamente a saga que tem Bane como vilão, ele que inspirou o festejo de Gyökeres.