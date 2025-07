Viktor Gyökeres ainda agora chegou e já está a deixar marca no Arsenal. Segundo o The Athletic, as vendas de camisolas do avançado sueco estão a bater recordes no emblema londrino.

Os dados dos pontos de venda ainda estão a ser recolhidos, mas a procura pela camisola do ex-Sporting já superou a de qualquer outro jogador da história recente dos «gunners» - como Bukayo Saka, Declan Rice ou Martin Odegaard.

A contratação de Gyökeres está a gerar muito entusiasmo nos adeptos do Arsenal, que há muito queriam contar com um ponta de lança. O sueco optou pela camisola 14, que tem muito peso no clube, ou não fosse esse o número que usou Thierry Henry, uma das grandes lendas dos «gunners».

Após o anúncio da contratação, recorde-se, o Arsenal ofereceu a personalização com o nome de Gyökeres e o número 14. O site dos londrinos teve tanta procura que até esteve temporariamente indisponível.

Gyökeres treinou pela primeira vez com os novos colegas na manhã desta terça-feira, em Singapura, antes da viagem para Hong Kong, onde o Arsenal vai prosseguir a pré-temporada.