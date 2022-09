O jovem inglês Emile Smith Rowe foi operado a um tendão da virilha e vai desfalcar o Arsenal até dezembro, confirmaram os gunners em nota oficial.

Segundo os londrinos, após a lesão contraída diante do Manchester United, no início de setembro, o médio-ofensivo foi sujeito a várias avaliações e submetido à cirurgia nos últimos dias, existindo a expectativa de que «volte aos treinos completos em dezembro».

Depois de duas temporadas em que assumiu muito protagonismo no Arsenal, Smith Rowe soma apenas quatro jogos pela equipa A em 2022/23. Esta lesão também termina com as expectativas de ser chamado para o Mundial: o jovem de 22 anos já representou a seleção em três ocasiões, a última das quais em março.