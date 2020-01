O Arsenal suou e muito para eliminar o Leeds United, no Emirates. Um golo solitário de Reiss Nelson aos dez minutos da segunda parte permitiu aos «gunners» carimbarem a presença nos 16 avos de final da prova.



O conjunto de Bielsa encantou Londres na primeira metade. O líder do Championship foi claramente superior à equipa de Arteta e dispôs de quatro excelentes oportunidades para chegar ao intervalo a vencer: Harrison testou a atenção de Emiliano Martínez a abrir, Bamford fez tremer a baliza do guarda-redes argentino e Alioski ficou pertíssimo de abrir o ativo.



FICHA DE JOGO



O Arsenal melhorou na segunda parte e impediu uma possível surpresa. Reiss Nelson surgiu na pequena a área a desviar um cruzamento de Lacazette e deixou os londrinos confortáveis na partida. Refira-se que antes já o avançado francês do Arsenal tinha levado a bola ao travessão da baliza dos «whites».



«El Loco» ainda lançou Hélder Costa para os trinta minutos finais, mas acabou por ser o 10.º classificado da Premier League a estar mais perto do golo. Valeu Meslier a negar o golo a Martinelli.



Classificação e resultados da Taça de Inglaterra