O Arsenal anunciou, esta sexta-feira, a contratação do internacional neerlandês Jurrien Timber ao Ajax.

O defesa-central de 22 anos assinou um contrato de longa duração com os gunners e, segundo o clube neerlandês, vai render 40 milhões de euros, aos quais acrescem outros cinco milhões em variáveis.

Formado no Feyenoord e no Ajax, Timber assumiu maior protagonismo no emblema de Amesterdão nas duas última temporadas: em 2022/23, marcou dois golos e deu outras tantas assistências nos 47 jogos que disputou.