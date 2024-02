O Arsenal só volta a defrontar o FC Porto daqui a três semanas e já neste sábado tem novo compromisso para a Premier League. Ainda assim, Mikel Arteta assegurou que os «gunners» estão ansiosos por receber os portistas em Londres, na segunda mão dos oitavos de final da Liga dos Campeões, depois da derrota no Dragão.

«O que vejo é uma equipa que mal pode esperar para defrontar o FC Porto em casa. Com esse resultado [1-0], criámos uma noite fantástica de futebol na Liga dos Campeões diante do nosso público e sob as luzes, onde precisamos de vencê-los para seguir em frente. A tarefa é muito clara», frisou o técnico espanhol, na antevisão ao jogo com o Newcastle.

«O jogo com o FC Porto já passou. Discutimos isso e sabemos o que fizemos muito bem e o que temos de melhorar. Comprova novamente as pequenas margens que existem na Liga dos Campeões porque temos uma das maiores oportunidades aos 91 minutos, com o Gabi [Magalhães] - se ele marca um golo, ganhamos por 1-0 e é uma exibição fantástica, madura e disciplinada na Liga dos Campeões. Porém, perdes no último segundo e é outra coisa», afirmou ainda.

Arteta reconheceu que «não dá para negar o que fica na barriga depois de uma derrota» como aquela que aconteceu na quarta-feira e voltou a criticar a equipa de arbitragem.

«Temos de aprender, mas também precisamos que o jogo seja gerido da maneira certa e isso não cabe a nós, mas aos árbitros. Deixamos isso para eles porque é óbvio o que aconteceu na quarta-feira e temos de lidar com isso e estar prontos para isso. Mas, no final das contas, é o trabalho deles e eles têm de gerir isso», disse.

Refira-se que, depois de três jogos a jogar fora, o Arsenal está de volta ao Emirates para receber o Newcastle, este sábado, às 20h00.