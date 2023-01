O Emirates foi à loucura quando Eddie Nketiah marcou o 3-2, aos 90 minutos, no clássico deste domingo entre Arsenal e Manchester United, mas o golo ainda demorou alguns segundos a ser confirmado, pois havia dúvidas quanto à posição de Zinchenko no início da jogada.

Apesar de já estarmos mais habituados, ainda nos estamos a adaptar ao uso do VAR e a tentar saber gerir as emoções no momento de suspense em que as imagens são revistas. Ora, no estádio, um adepto dos gunners virou costas para o relvado - como se de um penálti se tratasse - no momento em que Michael Oliver escutava as indicações da videoarbitragem, de forma a tentar lidar com a situação.

Segundos depois, escutou a explosão de alegria no estádio, virou-se de frente para o campo e abraçou os colegas que estavam em seu redor, num momento de euforia total.

Ora veja: