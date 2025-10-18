O Arsenal somou mais uma vitória na Premier League, desta feita em Craven Cottage, a casa do Fulham. Num duelo de equipas londrinas, Mikel Arteta sobrepôs-se a Marco Silva, vencendo por 1-0.

Foi mais um duelo em que o Arsenal foi seguro na defesa (tem apenas três golos concedidos na Premier) e dominou a posse de bola. Viktor Gyokeres foi o avançado titular dos Gunners e ficou em branco.

Foi de forma bem característica que o Arsenal chegou à vantagem - de canto. Aos 58 minutos, com o duelo algo adormecido, Gabriel Magalhães desviou a bola ao primeiro poste e Trossard encostou com o joelho direito.

Pouco depois, o árbitro Anthony Taylor assinalou grande penalidade a favor do Arsenal, por falta de Kevin sobre Saka, mas após revisão do lance no monitor do VAR o castigo máximo foi anulado.

O Arsenal é líder da tabela classificativa com 19 pontos em oito jogos, mais três do que o Manchester City. O Liverpool ainda não jogou e, se vencer o Manchester United neste domingo, fica 18 pontos, menos um do que o Arsenal.

Já o Fulham de Marco Silva tem oito pontos, apenas três acima da linha de água. É a terceira derrota consecutiva da equipa na Premier League.