O dérbi londrino deste domingo entre Arsenal e Tottenham, no Emirates, terminou empatado a dois golos.

Os gunners entraram por cima e traduziram o domínio inicial em golo aos 26 minutos. Bukayo Saka tentou o remate à baliza de Vicario, mas a bola desviou em Cristian Romero e traiu o guarda-redes italiano.

A perder, os spurs foram em busca de outro resultado e, já depois de David Raya ter negado o empate a Brennan Johnson, foi Heung-Min Son quem fez o 1-1, aos 42 minutos, após uma jogada individual de James Maddison.

O português Fábio Vieira, que tinha sido lançado a titular por Mikel Arteta, foi substituído ao intervalo e o arranque da segunda parte foi agitado. Aos 54 minutos, Romero voltou a protagonizar um lance azarado e cometeu penálti, ao dar mão na bola. Na cobrança, Saka não perdoou.

Só que a resposta da equipa de Ange Postecoglou chegou logo no minuto seguinte, novamente por Son, que voltou a ser assistido por Maddison. Jorginho foi displicente, perdeu a bola em zona proibida e os spurs arrancaram para o contra-ataque: o internacional inglês serviu o sul-coreano que voltou a bater Raya e fixou o resultado em 2-2.

A equipa de Arteta ainda tentou o triunfo na reta final do encontro, mas os spurs conseguiram segurar o resultado e ainda ameaçaram num par de contra-ataques.

Este empate deixa o Tottenham no quarto lugar da liga inglesa, com 14 pontos, os mesmos do Arsenal, que é quinto classificado.

Resultados e classificação do campeonato inglês