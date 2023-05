O Arsenal despediu-se de uma temporada muito acima das expectativas iniciais com uma goleada sobre o Wolverhampton, por 5-0, na última jornada da Premier League.

Já com o segundo lugar garantido, os gunners receberam os «lobos», com três portugueses no onze.

Granit Xhaka, que poderá ter feito o último jogo no Emirates, bisou ainda dentro do primeiro quarto de hora (11m e 14m), enquanto Bukayo Saka (27m), Gabriel Jesus (58m) e Jakub Kiwior (79m) apontaram os restantes golos da equipa de Mikel Arteta.

Os Wolves terminam na 13.ª posição, com 41 pontos. Já o Arsenal, fechou esta campanha no campeonato inglês em segundo, a cinco pontos do líder Manchester City, que perdeu por 1-0 na visita ao Brentford.

Pep Guardiola apresentou um onze com várias mexidas, nem sequer utilizou Bernardo Silva e deixou Rúben Dias fora da ficha de jogo.

Os anfitriões marcaram já aos 86 minutos, por Pinnock, e foram a única equipa a vencer os citizens tanto na primeira como na segunda volta.

Também este domingo, em Londres, o Chelsea recebeu e empatou a uma bola com o Newcastle.

Anthony Gordon adiantou os magpies em Stamford Bridge, aos nove minutos, mas um autogolo de Trippier (27m) valeu o empate aos blues.

Frank Lampard lançou o internacional português João Félix para a última meia hora de jogo.

O Chelsea termina no 12.º lugar da Premier League, com 44 pontos, enquanto o Newcastle fecha na quarta posição e é ultrapassado pelo Manchester United, que derrotou o Fulham.

No encontro mais eletrizante da tarde, Liverpool e Southampton empataram a quatro golos.

No St. Mary’s Stadium, os reds abriram o marcador pelo português Diogo Jota aos 10 minutos e Fabinho dilatou a vantagem aos 14.

Diogo Jota marca com assistência do defesa 🫠#PremierELEVEN pic.twitter.com/q5SAaBCg6i — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) May 28, 2023

Contudo, os saints, já despromovidos ao Championship, completaram a reviravolta, graças aos golos de James Ward-Prose (19m), Sulemana (28m e 48m) e Armstrong (64m).

Já na reta final, Gakpo (72m) reduziu a favor da equipa de Jurgen Klopp e Jota bisou (73m), tendo selado o empate.

Mais um para o Diogo, que final de época 🌟#PremierELEVEN pic.twitter.com/HKFKf9Ci68 — ELEVEN Portugal (@ElevenSports_PT) May 28, 2023

O Liverpool termina no quinto lugar, com 67 pontos, enquanto o Southampton fecha na última posição.