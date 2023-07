O Arsenal revelou esta sexta-feira a estátua de Arsène Wenger que vai estar nas redondezas do Emirates e serve de homenagem ao treinador francês, que liderou os gunners entre outubro de 1996 e maio de 2018.

A estátua de bronze, criada pelo escultor Jim Guy e que mostra o técnico a erguer o troféu da Premier League, tem 3,5 metros e pesa cerca de meia tonelada. O objeto foi colocado na zona da bancada norte.

Responsável pelo período de maior sucesso do Arsenal, Wenger conquistou três campeonatos, três Taças de Inglaterra e ainda levou os gunners à Liga dos Campeões durante 20 anos consecutivos. Além disso, foi decisivo para o projeto e construção do novo centro de treinos do clube, assim como na troca do Highbury para o Emirates.

A temporada mais marcante de Wenger no Arsenal remonta a 2003/04, com os «Invincibles», quando conquistou a liga inglesa sem perder qualquer jogo.