O Manchester City teve de sofrer para empatar com o Arsenal, no Etihad, neste domingo, por 2-2. Um jogo grande da Premier League, em que os gunners efetuaram uma reviravolta e jogaram metade do jogo em desvantagem numérica. Stones marcou o último tento aos 90+7', Haaland igualou um recorde de Ronaldo e o Arsenal ia quebrando uma série invejável dos citizens. Tudo condimentos de um grande jogo.

O Manchester City não perde em casa desde novembro do ano passado, num registo de 32 jogos consecutivos sem dar essa desilusão aos adeptos. Ainda assim, está longe do recorde estabelecido pelo Chelsea de José Mourinho – 86 jogos (!).

Os citizens, com Bernardo e Rúben, começaram o jogo da melhor forma, com um golo precoce do suspeito do costume. Erling Haaland, imparável, marcou logo aos nove minutos com um belo movimento de desmarcação, após passe em rutura de Savinho. Haaland intrometeu-se entre os centrais gunners e rematou para o fundo das redes.

Haaland 🤖 marca o golo 100 pelo City, em 105 jogos, e iguala o record de Cristano Ronaldo

🏴󠁧󠁢󠁥󠁮󠁧󠁿 @premierleague | @ManCity 1-0 @Arsenal#DAZNPremier pic.twitter.com/KrqatVo39W — DAZN Portugal (@DAZNPortugal) September 22, 2024

Este golo representou o centésimo tento de Haaland pelo Manchester City, em 105 jogos. Desta forma, o norueguês igualou Cristiano Ronaldo no recorde do jogador mais rápido a atingir essa marca redonda, no futebol profissional. Tem sido um início de temporada em cheio para o avançado, que leva dez golos em cinco jogos.

O Arsenal viria a chegar à reviravolta ainda antes do intervalo. Aos 22 minutos, o reforço Riccardo Calafiori rematou de longe, de fora da área, de primeira, para o ângulo mais distante. Um tiro que escapou à defesa de Ederson e entrou para dentro da baliza, para loucura dos adeptos visitantes.

Já em cima dos 45’, o defesa Gabriel Magalhães fez a reviravolta de cabeceamento, na sequência de um canto. Saltou mais alto que todos e fez o 1-2, com Ederson a queixar-se de uma falta de Martinelli por obstrução. O VAR entendeu de forma diferente.

Ainda antes do intervalo, o Arsenal ficou privado de Trossard, por acumulação de amarelos. Empurrou Bernardo Silva pelas costas com veemência e o árbitro não perdoou. Os visitantes partiam para a segunda parte mais fragilizados.

No entanto, o City teve dificuldades em ultrapassar o bloco mais baixo do Arsenal, que remeteu-se à defesa. David Raya correspondeu bem quando chamado ao jogo, em remates de Haaland e Gvardiol. Foi mesmo o jogador mais influente em campo, com várias defesas importantes.

Só que, na última jogada do jogo, aos 90+7', um canto batido à maneira curta resultou no golo do empate. Stones aproveitou um ressalto dentro da grande área para quebrar os corações dos visitantes.

Desta forma, o Manchester City fica na liderança do campeonato, com 13 pontos, mais um do que Arsenal, Aston Villa, e Liverpool, agora ambos com 12.