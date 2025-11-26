Max Dowman parece destinado à grandeza no futebol. O inglês de apenas 15 anos bisou no Arsenal-Bayern Munique, da quinta jornada da Youth League, uma competição... sub-19. Um dos golos foi de levantar o estádio.

Nascido em 2009, Dowman já se destacou na equipa principal do Arsenal e soma cinco jogos ao mais alto nível. Tem-se repartido entre a formação orientada por Mikel Arteta, os sub-21 e os sub-19. 

Nesta tarde de quarta-feira, o médio-ofensivo assinou um verdadeiro golaço contra os juniores do Bayern Munique (onde atua o internacional jovem português David Daiber). Pegou na bola, cortou da direita para o meio e picou a bola por cima do guarda-redes.

Com as devidas distâncias, a jogada quase fez lembrar outra grande figura da história recente - Mesut Özil. Por fim, nota ainda para a estreia de Aos 13 anos, Luis Muñoz também se estreou pelo Arsenal e tornou-se o mais jovem de sempre a atuar na Youth League.

Veja o lance:

