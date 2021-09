A FIFA considera que as várias 'janelas' de jogos para as seleções são desadequadas e não correspondem aos interesses de clubes e futebolistas. Essa foi uma das conclusões emanadas do encontro do máximo organismo do futebol em Doha, Qatar.



Arsène Wenger, atual responsável pelo desenvolvimento global do futebol da FIFA [ FIFA's Chief of Global Football Development ] referiu-se à «preocupação» demonstrada por todos os protagonistas e estabeleceu o ano de 2028 como o de mudança «radical» na calendarização das seleções.



«O calendário atual está desfasado da realidade. Há uma paragem em setembro, uma paragem em outubro, depois em novembro e a seguir em março. Depois em junho e, como sabemos, a pré-época dos clubes arranca em julho. Não faz sentido», considera o antigo treinador do Arsenal.



«Temos de reagrupar as fases de qualificação para evitar mais viagens. Agosto e setembro seriam para o futebol de clubes e pretendemos que as seleções só joguem no mês de outubro as qualificações. Depois, de novembro até maio seria outra vez só para o futebol de clubes.»



Os verões [junho e julho] seriam para as fases finais de Mundiais, Europeus, Copas América e outras provas de seleções. «Temos de reorganizar tudo e creio que os benefícios seriam enormes.»



Em relação à possível realização do Mundial de dois em dois anos, Wenger não se quis comprometer com nada. «A decisão será democrática e tomada pelos 211 países que fazem parte da FIFA.»