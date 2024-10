O lendário treinador Arsène Wenger, atual diretor de desenvolvimento do futebol mundial da FIFA, deu o seu veredito sobre a contratação de Thomas Tuchel para o cargo de selecionador inglês num programa da televisão BeIN Sports.

O antigo técnico do Arsenal, agora com 75 anos, revelou que recebeu ofertas para ser o selecionador de França e Alemanha, antes de acrescentar: «Para mim, prefiro que o selecionador seja do próprio país. Porque é que o jogador tem de ser de um país e o treinador não? Há uma grande contradição», começou por explicar.

«Se fosse selecionador inglês e jogasse contra França, não podia cantar o hino francês. Nomearam o Tuchel. Penso que Tuchel é um treinador perfeito e um candidato perfeito, mas não é inglês. Mas é permitido, por isso não há nada de errado com isso», completou.

Ainda sobre as ofertas de cargos como selecionador, Wenger afirmou: «Sempre achei que a seleção nacional é um trabalho a tempo parcial, com 10 jogos por ano. Prefiro jogar 60», disse.

“If I’m manager of England and I play against France I cannot sing the national anthem of France.”

Arsene Wenger says national teams should be coached by managers of the same nationality. pic.twitter.com/KYr9w6SHks