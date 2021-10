O diretor de desenvolvimento da FIFA, o antigo treinador francês Arsène Wenger, afirmou esta terça-feia que o fora de jogo no futebol pode passar a ser detetado automaticamente em 2022, a tempo do Mundial que vai disputar-se no Qatar.

«Há uma forte hipótese de o fora de jogo ser automático em 2022. Estou comprometido com o sigilo, mas será uma das próximas grandes evoluções na arbitragem», explicou o antigo técnico, em conferência de imprensa, em Paris, em referência a uma das regras mais polémicas da modalidade.

Segundo Wenger, a medida pode chegar ainda a tempo do Mundial 2022, no Qatar, que arranca a 21 de novembro.

Um novo relatório sobre a matéria está previsto pela FIFA até ao final do ano, dando-se depois início a conversas com o International Board, que rege as leis do futebol.

A propósito do assunto, no domingo, as regras para o fora de jogo foram fortemente questionadas depois do golo de Kylian Mbappé, no Espanha-França da final da Liga das Nações, nomeadamente pelos elementos da equipa espanhola.