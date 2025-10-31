Artur Jorge tem contrato até 2027 com o Al-Rayyan, do Qatar, mas não deixa de olhar para o futuro e admite um possível regresso ao Brasil ou até, embora menos provável, a Portugal.

O antigo treinador do Sp. Braga considera «difícil» voltar ao campeonato português num futuro próximo, e só o faria para assumir o comando técnico de um dos três grandes.

«O meu regresso a Portugal é muito difícil nesta altura. E acho que pouco provável até, porque como já disse, eu em Portugal treinaria só Benfica, Porto ou Sporting. Não ia treinar mais ninguém. Nesta altura da minha carreira, obviamente. Tenho também contrato com o Al-Rayyan até 2027 e estou muito satisfeito. Vivo apaixonadamente o projeto que estou inserido. Estou aqui muito de corpo e alma», afirmou em entrevista ao TNT Sports Brasil.

Com uma breve passagem pelo futebol brasileiro, onde conquistou a Libertadores em 2024 ao serviço do Botafogo, Artur Jorge manifestou o desejo de regressar ao Brasil. Inclusive referiu que recentemente recebeu algumas propostas. O treinador não revelou os clubes em causa, mas confirmou que se tratavam de equipas que lutam pela Libertadores.

«Tenho também, como já foi público, a vontade, a paixão de poder voltar ao Brasil, que poderá acontecer. Durante os dez meses que aqui estou, tive quatro abordagens para poder voltar ao Brasil de clubes da Série A. Mas achei que o momento, tudo aquilo que era, não fazia sentido, porque tenho, de fato, este compromisso, como disse, de acrescentar valor, de poder ajudar o Al-Rayyan e de fazer com que o clube possa crescer dentro de uma liga que está em franco crescimento também», afirmou.