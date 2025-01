Artur Jorge é o novo treinador do Al-Rayyan, anunciou o clube do Qatar este sábado.

O treinador português de 53 anos assinou até 2027 com o clube qatari, depois de na véspera ter sido oficializada a sua rescisão de contrato com o Botafogo, conforme avançou o Maisfutebol em tempo oportuno.

O técnico chegou a acordo para a rescisão de contrato com o clube carioca, com o qual tinha contrato até dezembro de 2025, tendo à sua espera um salário bastante superior no Médio Oriente (a rondar os 6 milhões de euros por época).

Artur Jorge deixa o Botafogo após um ano em cheio, em que venceu o Brasileirão e a Taça Libertadores.

O ex-técnico também do Sp. Braga, onde há cerca de um ano conquistou a Taça da Liga, ruma ao oitavo classificado do campeonato do Qatar, que está a 12 pontos do líder Al Duhail, que disputa também a Liga dos Campeões asiática, estando neste momento em posição de apuramento para os oitavos de final.

Artur Jorge vai encontrar no plantel um jogador português: o defesa-central André Amaro, ex-Vitória de Guimarães.