Artur Jorge já não é treinador do Botafogo, confirmou o clube brasileiro, ao fim da noite desta sexta-feira.

«Botafogo e Artur Jorge finalizaram em comum acordo a rescisão do contrato de trabalho, incluindo o de seu staff técnico. O clube agradece aos profissionais campeões da Libertadores e do Brasileirão em 2024 pelas conquistas alcançadas», refere o Botafogo, em comunicado.

O Botafogo adianta ainda, na mesma nota oficial, que a «nova comissão técnica será anunciada em breve».

Confirma-se assim a notícia já avançada pelo Maisfutebol, sendo que o Botafogo não vai ser ressarcido no valor da cláusula de rescisão de Artur Jorge (próxima dos 3 milhões de euros). Porém, poupa sensivelmente o mesmo valor nos prémios que devia ao técnico que conduziu o Botafogo a uma época histórica, com a conquista inédita da Taça Libertadores e a vitória no Brasileirão, 29 anos depois.

Tal como já noticiou o nosso jornal, o destino provável de Artur Jorge é o Al-Rayyan, do Qatar.

Antes do Botafogo, Artur Jorge treinou o Sporting de Braga, clube no qual, além da equipa principal, treinou as equipas sub-23, B e de juniores. O técnico de 53 anos e antigo jogador conta ainda com passagens pelo Limianos e Tirsense.