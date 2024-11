Foi um golo de Arturo Vidal, antigo médio de clubes como Bayer Leverkusen, Juventus ou Inter de Milão, que deu ao Colo Colo um empate que consagrou o 34.º título de campeão chileno para o clube, no domingo.

Antes de festejarem, os jogadores esperaram pelo final do jogo, que estava a ser disputado à mesma hora entre a Universidad de Chile e o Everton, que podia mexer com a tabela. Depois, foram ao delírio.

Arturo Vidal, que chegou a chorar de alegria, estava particularmente emocionado. «Durante a minha carreira, ganhei muitos títulos, mas nada como agora, aos 37 anos e depois de voltar para casa, viver uma emoção como esta», disse o chileno à imprensa local.

«Parece um sonho, só posso agradecer a quem fez tudo isto acontecer, com coração, trabalho e sacrifício. Agora sonho em ir além dos quartos de final, onde parámos este ano, na Taça Libertadores. O máximo seria ganhá-la em 2025, que será o ano do centenário do clube», disse o veterano.

O chileno foi, no dia seguinte, convocado para os jogos de qualificação da seleção chilena para o Mundial, contra o Peru e a Venezuela, substituindo o lesionado Pulgar, ex-jogador da Fiorentina e do Bolonha. Não joga pela seleção desde finais de 2023.