O treinador português Mariano Barreto assumiu, esta sexta-feira, o comando técnico do Asante Kotoko, confirmou o clube do Gana, anunciando um contrato por época e meia.

O técnico de 64 anos vai trabalhar no clube ganês com o adjunto Bruno Miguel e o preparador físico Pedro Manuel. O corpo técnico vai ter ainda três treinadores locais, mais dois adjuntos e um treinador de guarda-redes.

É mesmo um regresso de Barreto ao Gana, onde já tinha estado como selecionador em 2006.

O Asante Kotoko, clube com mais títulos na liga (25), está no quarto lugar ao final da primeira volta, com 27 pontos, a quatro do líder, o Karela United.