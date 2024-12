O veterano defesa do Everton, Ashley Young, poderá jogar contra o seu filho, Tyler, médio do Peterborough United, durante a terceira eliminatória da Taça de Inglaterra entre os dois clubes, que acontecerá no fim de semana de 11 e 12 de janeiro, no Goodison Park.

«Os sonhos podem tornar-se realidade», escreveu o internacional inglês de 39 anos, numa mensagem publicada no X, acrescentando que este foi um momento de «pele de galinha», em relação ao sorteio.

Aos 18 anos, Tyler atua no meio-campo do clube da League One (3.ª divisão inglesa). Está na primeira época após ter saído do Queens Park Rangers, onde foi formado. Porém, tem tido muito pouco tempo de jogo.