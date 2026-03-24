As eliminatórias da zona oeste das três competições continentais de clubes na Ásia vão ser disputadas com jogos únicos, devido aos efeitos da guerra no Médio Oriente. Em comunicado, a Confederação Asiática de Futebol (AFC) esclareceu que os “oitavos” da Champions passaram para um jogo a disputar a 13 e 14 de abril, em Jeddah, na Arábia Saudita.

O Al Ittihad de Sérgio Conceição enfrenta o Al Wahda, enquanto o Shabab Al Ahli de Paulo Sousa mede forças com o Tractor. Nos restantes jogos, o Al Hilal joga ante o Al Sadd, enquanto o Al Duhail enfrenta o Al Ahli. Os vencedores juntam-se a Vissel Kobe, Machida Zelvia, Johor Darul Ta’zim e Buriram United, todos qualificados nos “oitavos” da zona este.

A cidade saudita de Jeddah também vai acolher a final a oito da Champions, entre 16 e 25 de abril.

Na Champions 2, a AFC reduziu para um só jogo os “quartos” e meias-finais, a disputar entre 19 e 22 de abril, em local a definir. Nesta prova, o Al Nassr mede forças com o Al Wasl de Rui Vitória.

