Ásia: eliminatórias das provas continentais encurtadas na zona oeste
Guerra no Médio Oriente obriga a repensar o formato das competições. Sérgio Conceição e Paulo Sousa competem na Champions
As eliminatórias da zona oeste das três competições continentais de clubes na Ásia vão ser disputadas com jogos únicos, devido aos efeitos da guerra no Médio Oriente. Em comunicado, a Confederação Asiática de Futebol (AFC) esclareceu que os “oitavos” da Champions passaram para um jogo a disputar a 13 e 14 de abril, em Jeddah, na Arábia Saudita.
O Al Ittihad de Sérgio Conceição enfrenta o Al Wahda, enquanto o Shabab Al Ahli de Paulo Sousa mede forças com o Tractor. Nos restantes jogos, o Al Hilal joga ante o Al Sadd, enquanto o Al Duhail enfrenta o Al Ahli. Os vencedores juntam-se a Vissel Kobe, Machida Zelvia, Johor Darul Ta’zim e Buriram United, todos qualificados nos “oitavos” da zona este.
A cidade saudita de Jeddah também vai acolher a final a oito da Champions, entre 16 e 25 de abril.
Na Champions 2, a AFC reduziu para um só jogo os “quartos” e meias-finais, a disputar entre 19 e 22 de abril, em local a definir. Nesta prova, o Al Nassr mede forças com o Al Wasl de Rui Vitória.