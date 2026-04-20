O Al Ahli venceu o Vissel Kobe na tarde desta segunda-feira, por 2-1, e apurou-se para a final da Champions asiática. Wenderson Galeno, ex-extremo do FC Porto, marcou um dos golos.

Numa meia-final disputada em Jedá, na Arábia Saudita, a apenas uma mão, a equipa que tem Rui Pedro Braz na estrutura diretiva começou por sofrer aos 31 minutos. Muto finalizou na cara do guarda-redes na sequência de um livre indireto.

Aos 62m, chegou o golo de Galeno. Na verdade, foi um golaço. Um remate de fora da área com força e precisão para o fundo das redes.

Pouco depois, foi a vez do goleador inglês Ivan Toney fazer o 2-1 final, aos 70 minutos. O duelo teve ascendente do Al Ahli, que tem ainda jogadores como Franck Kessié, Riyad Mahrez ou Edouard Mendy.

Na outra meia-final, os japoneses do Machida Zelvia e o Al Ahli do Dubai, orientado por Paulo Sousa, disputam o outro bilhete para a final da principal competição de clubes da Ásia.