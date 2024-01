A Arábia Saudita somou a segunda vitória seguida na Taça Asiática e garantiu, desde já, a qualificação para os oitavos de final da prova.

Depois de bater a seleção de Omã, na primeira jornada, fez o mesmo ao Quirguistão, este domingo.

Mohamed Kanno fez o primeiro golo, aos 35 minutos, e Faisal Al-Ghamdi marcou o segundo, aos 85.

Nessa altura já o Quirguistão estava reduzido a nove jogadores, depois das expulsões de Akmatov, aos nove minutos, e Kimi Merk, aos 52.

A Arábia Saudita, orientada por Roberto Mancicni, tem seis pontos e já está nos oitavos de final.

O Quirguistão é último, com zero pontos.

Pelo meio estão as seleções da Tailândia (quatro pontos) e Omã (um) que empataram a zero no outro jogo da segunda jornada neste Grupo F.