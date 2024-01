O Japão mostrou a sua ambição na Taça Asiática, que está a decorrer no Qatar.

A equipa nipónica bateu o Vietname por 4-2 na primeira jornada, numa partida onde mostrou as suas qualidades e fragilidades.

Com o sportinguista Morita no onze titular, o Japão adiantou-se no marcador logo aos 11 minutos, por Takumi Minamino.

O avançado do Mónaco foi decisivo, com dois golos e uma assistência ainda na primeira parte.

Antes disso, no entanto, o Vietname tinha conseguido dar a volta ao resultado, apanhando a defesa nipónica desprevenida.

A segunda parte foi menos frenética, com um Japão mais cauteloso.

Ainda assim, aumentou a vantagem, perto do final, com um golo de Ueda, a passe de Takefusa Kubo. O craque da Real Sociedad tinha ficado no banco (!) e entrado um minuto antes.