O Iraque somou a segunda vitória seguida nesta edição da Taça Asiática, batendo o Japão por 2-1. Um resultado surpreendente. Basta olhar ao ranking da FIFA: o Japão é 17º, o Iraque está na posição 63.

Com isso, a equipa iraquiana está praticamente apurada para a fase seguinte, embora ainda possam acabar três seleções com seis pontos, dependendo do resultado do outro jogo do grupo D, entre Vietname e Indonésia.

O sportinguista Morita voltou a ser titular no meio-campo nipónico, saindo aos 74 minutos, quando o Japão procurava reagir à desvantagem.

O avançado Aymen Hussein marcou logo aos cinco minutos e bisou aos 45+4.

Com 2-0 ao intervalo, o Japão precisava de ter outra atitude no segundo tempo, mas demorou a reagir.

Só no tempo de compensação conseguiu marcar, num pontapé de canto. Endo, jogador do Liverpool, aproveitou o erro do guarda-redes iraquiano para marcar.

Foi muito pouco e demasiado tarde. O Iraque segurou uma vitória preciosa nas contas do apuramento.

Osama Rashid, do Vizela, jogou a última meia-hora na seleção iraquiana, ajudando a segurar a vantagem.