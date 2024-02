O Qatar passou às meias-finais da Taça Asiática, batendo o Uzbequistão este sábado no desempate por penáltis, depois de um empate a uma bola ao fim de 120 minutos.

A jogar em casa, os campeões em título pareciam ser favoritos e adiantaram-se no marcador aos 27 minutos, com um autogolo do guarda-redes Yusupov.

A formação uzbeque não desanimou e conseguiu chegar ao empate perto da hora de jogo, através de Hamrobekov.

Não houve mais golos, nem sequer no prolongamento, pelo que a decisão foi encontrada a 11 metros da baliza.

Os jogadores acusaram o nervosismo, desperdiçando várias tentativas. Destacou-se o guarda-redes do Qatar, Meshaal Barsham, que parou três pontapés dos uzbeques.

Pedro Correia ‘Ró-Ró’, nascido em Portugal e formado no Benfica, marcou o último penálti e carimbou a passagem às meias-finais.

O Qatar continua a tentar revalidar o título conquistado na última edição, em 2019, nos Emirados Árabes Unidos. Vai agora defrontar o Irão, que afastou a seleção japonesa.

O Uzbequistão continua a ter como melhor desempenho na prova