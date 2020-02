André Carrillo, antigo jogador de Benfica e Sporting, foi peça fundamental na vitória do Al Hilal sobre o Padideh Khorasan, em jogo a contar para a primeira jornada do grupo B da Liga dos Campeões Asiática.



O extremo peruano inaugurou o marcador já nos últimos segundos do primeiro tempo com um remate de fora da área. À passagem do minuto 69, o jogador de 28 anos recebeu a bola já dentro da área e cruzou para Bafétimbi Gomis encostar para o fundo da baliza.



Veja os lances aos 5.21 e aos 7.37: