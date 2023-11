Jogo ingrato para Cristiano Ronaldo, na Liga dos Campeões da Ásia. O internacional português começou por ‘recusar’ uma grande penalidade que tinha sido assinalada pelo árbitro chinês, contra o Persepolis, do Irão. Ronaldo disse de imediato que não havia motivo para marcar falta. O árbitro consultou o VAR e recuou na decisão.

Pouco depois, aos 17 minutos, nova decisão marcante de arbitragem: o central Ali Lajami viu o cartão vermelho direto, por atingir um adversário com excessiva dureza.

Com menos uma unidade, Luís Castro viu o Al Nassr ter dificuldades para segurar o jogo, apesar da grande exibição de Otávio, muito castigado com entradas duras pelos jogadores adversários.

Cristiano Ronaldo chegou a estar perto do golo, mas acabou por sair lesionado, aos 78 minutos, com dores nas costas e no pescoço.

Com este empate, o Al Nassr chegou aos 13 pontos, tendo já garantido o primeiro lugar no Grupo E e a qualificação para os oitavos de final da prova.