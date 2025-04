O antigo jogador da Real Sociedad e do Real Madrid, Asier Illarramendi, anteviu o embate das duas equipas a contar para a semifinal da Taça do Rei e recordou os seus tempos nos dois clubes, assumindo que deixou Madrid para voltar a casa, em 2015, para voltar a desfrutar do futebol.

Ao recordar a passagem pelo clube merengue, onde atuou entre 2013 e 2015, Illarramendi admitiu que a pressão e a pouca experiência na época dificultaram a adaptação. «Cheguei jovem ao Real Madrid, com apenas 23 anos, e foi a primeira vez que saí de casa. A responsabilidade no clube é imensa, há muita expectativa e atenção do mundo inteiro. Não dei a minha melhor versão», confessou, explicando os motivos da saída, em entrevista ao As, publicada esta terça-feira.

«Depois das minhas duas épocas em Madrid, vi que tinha cada vez menos oportunidades e todos os futebolistas gostam de jogar. A aposta do Real Madrid foi uma oportunidade única para mim, de estar num dos melhores clubes do mundo. As coisas não correram como eu esperava. Ao fim de dois anos, decidi desistir. Não hesitei em regressar a casa e estar com a minha gente para recuperar a confiança que tinha perdido em mim próprio e para poder voltar a desfrutar do futebol», acrescentou Illarramendi, que voltou à Real Sociedad em 2015, onde esteve até 2023, antes de rumar ao FC Dallas.

Quanto ao jogo desta noite, apesar da desvantagem de 1-0 na primeira mão em casa, Illarramendi acredita que a Real Sociedad tem capacidade para surpreender no Santiago Bernabéu e mostrou-se confiante com a reviravolta do clube basco.

«É um jogo bom jogo. A Real Sociedad começa em desvantagem [1-0]. Não conseguiu um bom resultado, obriga-os a vencer no Bernabéu. Não é fácil. Mas já os vencemos por 3-4 há alguns anos… então por que não? Têm de defender bem os grandes jogadores que estão na frente e causar dano quando puderem», afirmou o médio, que prevê uma vitória por 2-1 e decisão por penáltis a favor da Real Sociedad.

Illarramendi reconheceu a força ofensiva do Real Madrid, destacando a importância de neutralizar os jogadores decisivos da equipa liderada por Carlo Ancelotti.

«Mbappé é um dos maiores perigos, mas Vinícius e Rodrygo também estão entre os melhores do mundo. Precisamos ter atenção redobrada, mas também explorar os espaços deixados por eles no ataque para surpreender no contra-ataque», vincou.

Questionado sobre se academia do Real Madrid era a melhor a desenvolver jogadores, o médio espanhol garantiu que há casos de sucesso, como o contrário. «Há jovens que chegam e conseguem, como Rodrygo e Vinícius, e há outros que não conseguem e têm dificuldade. No Real Madrid tens de vencer todos os jogos e responder. Não é fácil suportar essa pressão. Alguns têm melhor desempenho e outros pior», admitiu.

Illarramendi recordou ainda a última Taça do Rei conquistada pela Real Sociedad, contra o Athletic Bilbao, que ocorreu em plena pandemia, em 2021, impedindo a celebração com os adeptos.

«Tanto para mim como para todos os adeptos foi uma lembrança inesquecível. O clube ficou muitos anos sem ganhar um título e nós conseguimos. E também a jogar contra o Athletic Bilbao [triunfo por 1-0]. Um título é um título. O que fizemos permanece como uma lembrança», afirmou, lamentando a dor de não ter festejado esse título com os adeptos, devido à pandemia.

Real Madrid e Real Sociedad disputam um lugar na final da Taça do Rei esta terça-feira, às 20h30, no Santiago Bernabéu.