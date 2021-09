O guarda-redes Asmir Begovic apelidou de criminosos os membros da Federação de futebol da Bósnia, acusando-os de «encher os bolsos» à custa seleção, em resposta a um tweet de um jornalista daqueles país.



Sasa Ibrulj, jornalista bósnia, criticou o facto de o estádio onde a seleção do seu país defrontou o Kuwait estar vazio.



«Que triste momento para o futebol bósnio. Graças ao grande trabalho das pessoas da NS BIH (Federação bósnia) nos últimos anos, chegamos ao ponto em que ninguém se importa com a seleção», escreveu.



O jogador do Everton concordou com a análise do jornalista e escreveu: «Correto. Liderada por criminosos. Visco, Miske, Petev, um bando de agentes. Em vez de tornarem uma equipa de futebol capaz de unir o país, transformaram-na numa página do eBay para encher os bolsos de criminosos.»



Begovic, de 34 anos, soma 63 internacionalizações pela Bósnia.



